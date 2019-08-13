Disney может выпустить продолжение фильма "Алладин" Гая Ричи

В оригинальной версии существует три части мультфильма.

Студия Disney может выпустить продолжение фильма Гая Ричи "Алладин". Об этом рассказал продюсер картины Дэн Лин в беседе с CBR.

Возможность снять вторую часть фильма стали рассматривать после успеха первой. К слову, картина Гая Ричи собрала в мировом прокате 1,03 млрд долларов. Лин заявил, что люди пересматривают "Алладина" несколько раз и приводят с собой друзей и родных.

Оригинальный "Алладин" вышел в 1992 году. В 1994 году появилась вторая часть мультфильма под названием "Возвращение Джафара". Через два года, в 1996 году, зрители увидели третий мультик — "Алладин и король разбойников". Также существует мультсериал "Аладдин", который выходил с 1994-го по 1995-й гг.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Меня зовут Долемайт" с Эдди Мёрфи в главной роли.

Видео: YouTube / Disney Россия