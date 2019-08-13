Вышел трейлер фильма "Меня зовут Долемайт" с Эдди Мёрфи в главной роли

Лента посвящена комику, музыканту, певцу и актеру Руди Рэй Муру, более известному под псевдонимом Долемайт.

Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер фильма Крэйга Брюэра "Меня зовут Долемайт". Роль комика, музыканта, певца и актера Руди Рэй Мура, более известного под псевдонимом Долемайт, исполнил Эдди Мёрфи.

Персонаж Мёрфи прославился в 1970-х гг. как звезда блэксплотейшна — подраздела эксплуатационного кино, ориентированного на темнокожую городскую аудиторию. Руди Рэй Мур долгое время выступал в образе сутенера Долемайта, читая со сцены непристойные стихи.

Помимо Мёрфи в фильме "Меня зовут Долемайт" также снялись Уэсли Снайпс, Крэйг Робинсон, Крис Рок, Луэнелль и Кигэн-Майкл Ки. Премьера картины намечена на осень 2019 года.

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Видео: YouTube / Netflix