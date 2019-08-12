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Опубликован трейлер фильма "Элефант" с Алексеем Гуськовым и Фредериком Бегбедером

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Премьера картины состоялась на фестивале "Окно в Европу" в Выборге.

В сети появился первый трейлер отечественного фильма "Элефант"с Алексеем Гуськовым в главной роли. В одной из ролей снялся французский писатель Фредерик Бегбедер. Фильм посвящен персоне вымышленного детского писателя Валентина Шубина, который борется с творческим кризисом.

У картины отсутствует режиссер: ее ранее снял автор "Праздника" о блокаде Ленинграда Алексей Красовский. Однако имя автора отсутствует в фильме из-за разногласий с продюсерами. Отметим, что съемки картины велись в Северной столице.

В российском прокате фильм появится с 19 сентября.

Видео: Central Partnership / YouTube
 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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