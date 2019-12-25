WSJ сообщила о причастности россиянки к составлению "досье" на Трампа

В протоколе женщина значится как "источник 3".

Газета Wall Street Journal сообщила о причастности россиянки к составлению компрометирующего "досье" на Дональда Трампа. Журналисты утверждают, что одним из авторов материалов стала 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина. Личность основного источника спецслужб в июле 2020 года раскрыли американские СМИ. Им оказался экс-сотрудник спецслужб Великобритании Кристофер Стил. Журналисты считают, что Стил - аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине во времена Советского союза, а после - росшего в России. Он работал в США специалистом по РФ и Евразии.

Утверждается, что Данченко рассказал о школьном друге, который передавал ему информацию для досье Стила. В отредактированных протоколах этот человек упоминается как "источник 3". WSJ добавил, что чиновник подтвердил, что речь идет об Ольге Галкиной. В момент получения заказа (летом 2016 года) женщина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

Журналисты рассказали, что именно галкина назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета. Она упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного спецслужбами РФ. Предположительно к взлому был причастен мужчина по имени Сева Капчугович. Человека с такими данными в 2013 году осудили в Перми на 18 лет за сексуальные домогательства.

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