Военные Британии испугались российских подлодок в Северной Атлантике

СМИ узнали, что РФ увеличивает число субмарин в водах Атлантики.

Военные Великобритании испугались российских подлодок в Северной Атлантике. Об этом написали журналисты из местного издания Daily Mail. Лондон беспокоится о растущем количестве субмарин из РФ, действующих в регионе. Ранее около государства были замечены малозаметные подводные лодки проекта 971 (согласно классификации НАТО - АПЛ класса "Акула"). Журналисты ссылаются на заявление собственного источника в ВМС страны.

Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику ошеломляет публикация Daily Mail

В материале отмечено, что в зону операций британского флота попали две или три российских подводных лодок вместо одной. Такую ситуацию источник назвал серьезной. В июле 2020 года Wall Street Journal сослался на военных аналитиков НАТО, говоривших о том, что РФ развертывает все больше подлодок в Атлантике.

Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России.

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