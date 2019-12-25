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Военные Британии испугались российских подлодок в Северной Атлантике
Сегодня, 8:41
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lesjasap

Военные Британии испугались российских подлодок в Северной Атлантике

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СМИ узнали, что РФ увеличивает число субмарин в водах Атлантики.

Военные Великобритании испугались российских подлодок в Северной Атлантике. Об этом написали журналисты из местного издания Daily Mail. Лондон беспокоится о растущем количестве субмарин из РФ, действующих в регионе. Ранее около государства были замечены малозаметные подводные лодки проекта 971 (согласно классификации НАТО - АПЛ класса "Акула"). Журналисты ссылаются на заявление собственного источника в ВМС страны.

Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику ошеломляет

публикация Daily Mail

В материале отмечено, что в зону операций британского флота попали две или три российских подводных лодок вместо одной. Такую ситуацию источник назвал серьезной. В июле 2020 года Wall Street Journal сослался на  военных аналитиков НАТО, говоривших о том, что РФ развертывает все больше подлодок в Атлантике.

Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России.

Фото: Pixabay.com

Теги: атлантика, великобритания, подлодки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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