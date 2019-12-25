Эксперты заявили о сокращении срока от начала появления симптомов до гибели пациента.

Британские ученые рассказали об особенностях второй волны COVID-19. Информацией поделились журналисты Daily Mail со ссылкой на доклад для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE). Эксперты уточнили, что во время новой волны распространения инфекционного заболевания пациенты в тяжелом состоянии стали умирать быстрее в два раза.

Специалисты заявили, что в период до 1 августа с момента появления выраженных симптомов заражения до летального исхода пациента проходило около 13 дней. Сейчас этот период сократился до недели. Негативная динамика может быть объяснена тем, что лечение совершенствовалось с начала пандемии. Сейчас врачи спасают большее число инфицированных, а гибнут в большинстве люди со слабым здоровьем.

В Британии напомнили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. Однако эти мутации предположительно не оказывают влияние на тяжесть протекания болезни.

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