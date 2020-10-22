Глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал применять в борьбе с коронавирусом опыт Китая. По его мнению, это поможет избежать второй волны распространения инфекции.
Это то, что, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения.
Игорь Сечин, глава "Роснефти"
Он подчеркнул, что КНР первая пострадала от эпидемии COVID-19, но смог преодолеть проблемы и быстро начать восстанавливать экономику. Сечин считает, что к прежним показателям страна вернётся в 2021 году.
Ранее глава "Роснефти" прокомментировал санкции США и Евросоюза.
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