Глава "Роснефти" прокомментировал санкции США и Евросоюза. Игорь Сечин выступил с докладом перед участниками Евразийского экономического форума. Спикер отметил, что ограничения, введенные Вашингтоном и ЕС против РФ, становятся безосновательными и непредсказуемыми. Он добавил, что санкции мешают восстановлению мировой экономики, которая страдает из-за пандемии коронавируса.
Инструменты санкционного давления перешли на качественно новый уровень. Они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица...Яркий пример - давление на проект "Северный поток — 2", включенный в закон об оборонном бюджете США
Игорь Сечин, глава "Роснефти"
По словам эксперта, санкционная кампания мешает восстановлению мировых рынков и экономики. Сечин привел в пример ситуацию, связанную с ограничениями в отношении компаний, задействованных в реализации газового проекта "Северный-поток-2".
Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19.
Видео: XIII ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ВЕРОНЕ
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