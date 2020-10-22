Игорь Сечин прокомментировал ограничения, введенные против "Северного потока-2".

Глава "Роснефти" прокомментировал санкции США и Евросоюза. Игорь Сечин выступил с докладом перед участниками Евразийского экономического форума. Спикер отметил, что ограничения, введенные Вашингтоном и ЕС против РФ, становятся безосновательными и непредсказуемыми. Он добавил, что санкции мешают восстановлению мировой экономики, которая страдает из-за пандемии коронавируса.

Инструменты санкционного давления перешли на качественно новый уровень. Они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица...Яркий пример - давление на проект "Северный поток — 2", включенный в закон об оборонном бюджете США Игорь Сечин, глава "Роснефти"

По словам эксперта, санкционная кампания мешает восстановлению мировых рынков и экономики. Сечин привел в пример ситуацию, связанную с ограничениями в отношении компаний, задействованных в реализации газового проекта "Северный-поток-2".

Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19.

Видео: XIII ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ВЕРОНЕ