Глава "Роснефти" призвал отказаться от конфронтации ради объединения перед общей проблемой.

Игорь Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19. Об этом глава "Роснефти" рассказал на Евразийском экономическом форуме. По словам спикера, человечество не справится с пандемией коронавируса в ближайшее время, если будет сосредоточено не на борьбе с распространением инфекции, а на поисках виновного или "разносчиков" вируса.

Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса, закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт уверен, что более рациональным и продуктивным подходом к решению проблемы является объединение общих усилий для решения внешних эпидемиологических вызовов. Он добавил, что они также затрагивают экономику и охрану окружающей среды. Глава "Роснефти" призвал отказаться от конфронтации.

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