В "Роснефти" рассказали о преимуществе России над США.

Совокупная стоимость российских природных богатств составляет более 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше, чем на американской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума. сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Чиновник указал аудитории, что сейчас наша страна остается ключевым игроком на мировом энергетическом рынке, так как ее доля в экспорте углеводородов составляет около 15 процентов. Эксперт добавил, что глобальное сотрудничество ведется согласно установки председателя КНР Си Цзиньпина, сделанной на четвертом пленуме. Речь идет о том, что безопасность является предпосылкой для развития, а развитие - гарантией безопасности.

Фото: Официальный сайт президента России