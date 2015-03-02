"Роснефть" запатентовала технологию создания синтетической нефти

Её планируют внедрить на Таймыре.

"Роснефть" завершила разработку собственной технологии производства синтетической нефти и получила соответствующие патенты. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФ. По его словам, новая технология GTL позволяет создавать топливо с нулевым содержанием серы, состоящее из "чистейших молекул углеводородов".

Компания планирует внедрить инновационную разработку на Таймыре - в новой нефтегазовой провинции "Роснефти". Как подчеркнул Сечин, патентами защищены все стадии технологического процесса. Во время презентации глава компании продемонстрировал образец синтетической нефти в колбе, сопроводив показ шутливой табличкой "Не курить!", что вызвало оживление в зале.

Этот проект станет важным шагом в развитии российской нефтегазовой отрасли, позволяя более эффективно использовать газовые ресурсы арктического региона. Внедрение технологии GTL на Таймыре откроет новые перспективы для переработки попутного газа в ценные жидкие углеводороды.

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