Анатолий Попов рассказал о работе Сбера с социальными предпринимателями

Заместитель председателя правления Сбера также назвал эффективные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в России.

На сессии "Роль социального бизнеса в экономике страны" в рамках ПМЭФ заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов сообщил, что банк обслуживает более половины предпринимателей России. Из 3,4 млн бизнес-клиентов 200 тыс. представляют социальный бизнес.

По словам Попова, 68% социальных предпринимателей заинтересованы в обучении, а 41% нуждаются в консультационной поддержке.

Наша задача — помочь ответить на эти вызовы. В прошлом году мы запустили конкурс ″Лидеры социальной индустрии″, проект ″Колибри″, который помогает социальным предпринимателям пройти цифровую трансформацию. У нас было 180 заявок. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбера

Замглавы Сбера также анонсировал, что в III квартале 2025 года банк откроет набор на новую программу поддержки.

Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами и нашу команду. Мы понимаем, что не просто обслуживаем клиентов, а несем значимую социальную роль в обществе.

Спикер также ответил на вопрос Piter.TV о ключевых вызовах и эффективных мерах поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, а также социальных предпринимателей.

Наверное, если говорить про сложности, конечно, денежно-кредитная политика, которая есть, делает достаточно дорогим привлечение финансирования для компании, а все-таки компаниям нужен доступ к оборотному кредитованию для развития. Если говорить про возможности и инструменты поддержки это и гарантийный механизм поддержки корпораций МСП, который обеспечивает половину выдаваемых кредитов, и ряд других региональных инструментов поддержки, которые доступны бизнесу. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбера

Отметим, что на сессии также прозвучала инициатива Сбера оказать содействие для социального бизнеса в процессе прохождения цифровой трансформации. Так, на базе SberCRM создано решение, которое помогает разобраться в источниках получаемой выручки.

Видео: Piter.TV