Bloomberg: санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

В Европе рассказали о последствиях санкций Минфина США против российских топливных компаний.

Американские рестрикции, которые затронули деятельность российских топливных компаний "Роснефть" и "Лукойл", привели к росту средней цены на дизельное топливо на территории США. Соответствующее заявление от 15 ноября сделало западное новостное агентство The Bloomberg. Иностранные журналисты пояснили, что сейчас маржа не только в США, но также Европе и АЗии находится на самом высоком уровне с 2018 года. В результате любые значительные сбои в экспорте продукции могут стать шоковыми для глобального рынка.

Текущий рост маржи нефтепереработки, по крайней мере частично, обусловлен неопределенностью вокруг предстоящих санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла", а также январскими ограничениями ЕС на продукцию из России. Ребекки Бабин, старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Group

Напомним, что американское министерство по финансам продлило с 21 ноября до 13 декабря 2025 года действие лицензий, которые разрешают проводить с компанией "Лукойл" некоторые финансовые операции, касающиеся ее зарубежных активов.

