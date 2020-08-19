Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

В министерстве финансов считают, что налоговая поправка поможет вернуть в бюджет России 200 миллиардов рублей.

Нефтяные компании пожаловались президенту на инициативу министерства финансов изменить параметры налога на дополнительный доход. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Письмо главе государства направили топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний. Издание рассказывает, что его подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов". По их мнению, предложение Минфина нарушает принципы финансовой стабильности.

Отметим, что в министерстве финансов считают, что налоговая поправка поможет вернуть в бюджет России 200 миллиардов рублей, которые он недополучил в 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в росте российской экономики. Мнением он поделился на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства считает, что в 2020 году экономика РФ сократится меньше, чем в других государствах — среди них и европейские.

Видео: kremlin.ru