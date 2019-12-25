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Путин выразил уверенность в росте российской экономики
Сегодня, 14:56
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matveyvn

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

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Глава государства считает, что в 2020 году экономика РФ сократится меньше, чем в других государствах.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в росте российской экономики. Мнением он поделился на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства считает, что в 2020 году экономика РФ сократится меньше, чем в других государствах — среди них и европейские.

Посмотрим по результатам года.

Владимир Путин, президент России

Он хотел поговорить о сокращении мировой экономики на фоне ограничения добычи нефти, которое обусловлено договорённостью ОПЕК+. Путин считает, что эта ситуация рано или поздно закончится и далее последует экономический рост по всему миру — в том числе и в России.

Ранее Путин назвал фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" ярким событием.

Теги: нефть, опек, путин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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