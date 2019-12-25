Глава государства пожелал всем участникам мероприятия неиссякаемого вдохновения.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что президент России Владимир Путин назвал фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" ярким событием. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также глава государства пожелал всем собравшимся неиссякаемого вдохновения.

Уверен, что и в нынешнем году фестиваль пройдет с большим успехом, порадует публику выступлениями как признанных звезд, так и молодых талантливых артистов, станет ярким, запоминающимся событием... Владимир Путин.

Гостями музыкального события станут Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, группа Земляне, Николай Басков и другие. Ведущей вечера по-прежнему останется Елена Север.

Фестиваль пройдет уже в 25-й раз, но в формате онлайн. Дата проведения пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что потери туристического рынка в Петербурге составили 90%.

Фото:Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи"/вк