Потери туристического рынка в Петербурге составили 90%

В период пандемии в Петербурге коронавируса в туристической сфере зафиксировали падение рынка на 90%. Об этом сообщил Александр Беглов, передает Telegram-канал "Пул 78".
Зарубежных гостей в Петербурге сейчас нет, а с помощью внутреннего туризма полностью отыграть потери не удастся.
По итогам года, мы, к сожалению, прогнозируем 70% падения оборота — опять-таки позволит ли нам эпидемиологическая ситуация двигаться дальше и насколько.
сказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
До пандемии, в 2019 году, город посетили рекордные 10,4 млн человек, из них иностранцы — 4,9 млн человек. Дальнейшего развития туристической сферы в этом году из-за коронавируса не случилось.
Правительство РФ уже предложило ряд антикризисных мер по поддержке туризма, их нужно дополнить мерами регионального уровня – жду соответствующие предложения. Туризм – это быстрые деньги, в которых сегодня нуждается город.
заявил Беглов.
Ранее Смольный назвал средние расходы туристов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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