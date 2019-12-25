Потери туристического рынка в Петербурге составили 90%

В лучшем случае по итогам года потери удастся сократить до 70%.

В период пандемии в Петербурге коронавируса в туристической сфере зафиксировали падение рынка на 90%. Об этом сообщил Александр Беглов, передает Telegram-канал "Пул 78".

Зарубежных гостей в Петербурге сейчас нет, а с помощью внутреннего туризма полностью отыграть потери не удастся.

По итогам года, мы, к сожалению, прогнозируем 70% падения оборота — опять-таки позволит ли нам эпидемиологическая ситуация двигаться дальше и насколько. сказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

До пандемии, в 2019 году, город посетили рекордные 10,4 млн человек, из них иностранцы — 4,9 млн человек. Дальнейшего развития туристической сферы в этом году из-за коронавируса не случилось.

Правительство РФ уже предложило ряд антикризисных мер по поддержке туризма, их нужно дополнить мерами регионального уровня – жду соответствующие предложения. Туризм – это быстрые деньги, в которых сегодня нуждается город. заявил Беглов.

Ранее Смольный назвал средние расходы туристов в Петербурге.

Фото: Piter.TV