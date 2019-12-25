За последние пять лет туристы стали оставлять в Северной столице на 21% больше денег.

В пятницу, 18 августа, стало известно о том, что Смольный назвал средние расходы туристов в Петербурге. Соответствующий вопрос обсудили на заседании городского правительства.

Отмечается, что в этом сезоне Петербург пострадал от пандемии коронавируса. Однако власти города на Неве надеются на внутренний туризм по России.

В прошлом году мы приняли пять с половиной млн гостей из городов России. Кроме того, мы должны готовиться к восстановлению потока из-за рубежа Александр Беглов.

Он заявил, что федеральные меры поддержки следует дополнить региональными. По данным специалистов, за последние пять лет туристы стали оставлять в Северной столице на 21% больше денег. В среднем туристы оставляют в городе около 36 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что лоукостер Ryanair запустит рейсы между Петербургом и Италией.

Фото:Piter.TV