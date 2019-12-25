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Сечин предложил освободить инвестиции "Роснефти" в генетику от налогов
Сегодня, 17:35
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matveyvn

Сечин предложил освободить инвестиции "Роснефти" в генетику от налогов

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Льгота, по его словам, может быть предоставлена на ближайшие годы.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил Владимиру Путину освободить инвестиции компании в генетику от налогов. С предложением он выступил на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

Сечин считает, что государство может поддержать компанию технологического партнёра федеральной научно-технологической программы развития генетических технологий. Льгота, по его словам, может быть предоставлена на ближайшие годы.

Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Ранее мы писали, что в "Транснефти" считают, что Сечин вдвое завысил затраты на доставку нефти в разговоре с Путиным.

Теги: генетика, путин, роснефть, сечин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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