Мнением поделился советник президента госмонополии «Транснефть» Игорь Демин.

В "Транснефти" считают, что Сечин вдвое завысил затраты на доставку нефти в разговоре с Путиным. Мнением поделился советник президента госмонополии "Транснефть" Игорь Демин в разговоре с РБК.

Он считает, что Сечин представил президенту неправильные расчёты, в которых завысил стоимость расходов на транспортировку сырья в два раза. Он говорил, что с 2008 года цена на прокачку тонны нефти на расстоянии 100 километров увеличилась с 822 до 2100 рублей. Дёмин говорит, что из-за курса российской валюты в рублях цена увеличилась весьма незначительно — с 1100 до 1200 рублей. Поэтому расходы компании на транспортировку стоят 32% от стоимости нефти.

Ранее Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки "Роснефти" государством.