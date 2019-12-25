Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки "Роснефти" государством

Путин сказал, что "Роснефть" — один из главных налогоплательщиков в стране.

Президент России Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным вопросы поддержки "Роснефти" государством. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Президент рассказал, что он обсудил с главой "Роснефти" ситуацию в нефтяной отрасли "в эти непростые для нефтяников, газовиков и энергетиков времена". По его словам, "Роснефть" — один из главных налогоплательщиков в стране, компания даёт работу 2,5 миллионам человек. Среди них — подрядчики, производители оборудования и сервисные фирмы.

При этом, отметил Путин, одной из главных мировых проблем стало падение цен на нефть. Сечин добавил, что из-за сокращения цен и спроса компания сократила инвестиционную программу с 950 миллиардов рублей до 750.

Все-таки 200 млрд сокращение капитальных затрат — это немало. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что очень важно сохранить сложившуюся цепочку подрядчиков и субподрядчиков.

Ранее СМИ писали, что Сечин попросил льготы для газового проекта "Роснефти".