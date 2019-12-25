СМИ: Сечин попросил льготы для газового проекта "Роснефти"

Он считает, что добыча газа из залежей березовской свиты нерентабельна.

Издание РБК сообщает, что Сечин попросил льготы для газового проекта "Роснефти". Он обратился к кабмину России с просьбой снизить налоги для компании на трудноизвлекаемые залежи газа березовской свиты в Западной Сибири. Соответствующее письмо Сечин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Подлинность письма РБК подтвердили три источника — из них два федеральных чиновника.

В письме Сечина сказано, что добыча газа из залежей березовской свиты нерентабельна без льгот, так как она требует использования инноваций из-за особенностей породы. Глава "Роснефти" предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей. По его мнению, следует установить для нее коэффициент 0,21.

Игорь Сечин считает, что нужно уровнять условия для добычи ресурсов с похожими параметрами.

Ранее "Роснефть" сообщила о прекращении работы в Венесуэле.