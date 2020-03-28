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"Роснефть" сообщила о прекращении работы в Венесуэле

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Сделку подтвердили в кабинете министров.

Российская компания "Роснефть" заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и старте продажи активов, связанных с этой страной. В результате продажи активов компания получила пакет собственных акций в 9,6%

Венесуэльские активы "Роснефти" приобрела компания, связанная с российским правительством. Сделку подтвердили РИА "Новости" в самом кабинете министров.

Ранее мы сообщали о том, что глава компании "Роснефть" Игорь Сечин рассказал о предполагаемом сценарии поведения игроков на рынке нефти. В течение ближайших 6 месяцев цены скорректируются, а к концу года они достигнут отметки в $60 за баррель, считает он.

Теги: венесуэла, нефть, роснефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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