"Роснефть" сообщила о прекращении работы в Венесуэле

Сделку подтвердили в кабинете министров.

Российская компания "Роснефть" заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и старте продажи активов, связанных с этой страной. В результате продажи активов компания получила пакет собственных акций в 9,6%

Венесуэльские активы "Роснефти" приобрела компания, связанная с российским правительством. Сделку подтвердили РИА "Новости" в самом кабинете министров.

Ранее мы сообщали о том, что глава компании "Роснефть" Игорь Сечин рассказал о предполагаемом сценарии поведения игроков на рынке нефти. В течение ближайших 6 месяцев цены скорректируются, а к концу года они достигнут отметки в $60 за баррель, считает он.