Глава "Роснефти" спрогнозировал рост цен на нефть

Игорь Сечин назвал возможную будущую цену за баррель.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в пятницу, 20 марта, рассказал журналистам о предполагаемом сценарии поведения игроков на рынке нефти. В течение ближайших 6 месяцев цены скорректируются, а к концу года они достигнут отметки в $60 за баррель. Сечин также считает, что текущие цены на нефть не позволят эффективно добывать сланцевую нефть, что приведет к закрытию подобных проектов.

Руководитель компании обратил внимание на то, что текущее понижение цен на нефть не является драматичным, однако и "большой радости не приносит".

Ранее мы сообщали о том, что Максима Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Андрея Белоусова.