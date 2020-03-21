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Глава "Роснефти" спрогнозировал рост цен на нефть

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Игорь Сечин назвал возможную будущую цену за баррель.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в пятницу, 20 марта, рассказал журналистам о предполагаемом сценарии поведения игроков на рынке нефти. В течение ближайших 6 месяцев цены скорректируются, а к концу года они достигнут отметки в $60 за баррель. Сечин также считает, что текущие цены на нефть не позволят эффективно добывать сланцевую нефть, что приведет к закрытию подобных проектов. 

Руководитель компании обратил внимание на то, что текущее понижение цен на нефть не является драматичным, однако и "большой радости не приносит".

Ранее мы сообщали о том, что Максима Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Андрея Белоусова. 

Теги: нефть, роснефть, сечин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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