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Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Белоусова

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Среди кандидатов есть фамилии Новака и Сечина.

Максима Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Андрея Белоусова. Бывший министр экономического развития может занять должность первого вице-премьера компании. Об этом говорится в официальном распоряжении правительства.

В списке кандидатов на пост значатся еще несколько известных личностей. На место выдвигаются действующие члены совета директоров "Роснефти". Среди них - минэнергетики РФ Александр Новак, зампред совета директоров Игорь Сечин.

Ранее Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая.


 

Теги: андрей белоусов, максим орешкин, роснефть
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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