Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Белоусова

Среди кандидатов есть фамилии Новака и Сечина.

Максима Орешкина выдвинули в совет директоров "Роснефти" вместо Андрея Белоусова. Бывший министр экономического развития может занять должность первого вице-премьера компании. Об этом говорится в официальном распоряжении правительства.

В списке кандидатов на пост значатся еще несколько известных личностей. На место выдвигаются действующие члены совета директоров "Роснефти". Среди них - минэнергетики РФ Александр Новак, зампред совета директоров Игорь Сечин.

Ранее Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая.



