Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая

Международные эксперты переживают о глобальной торговле с ЕС.

Максим Орешкин оценил договоренности торгового соглашения США и Китая. По мнению чиновника, условия между странами несут глобальные долгосрочные риски. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера в эфире "России 24".

Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку вызывает очень серьезные опасения прокомментировал эксперт

Прежде всего они будут характерны для представителей Евросоюза. Орешкин заметил, что само соглашение опасений не вызывает. Однако неизвестно по какому принципу Китай переключится с продукции ЕС на американскую. Есть риск, что для глобальной торговли появятся дополнительные барьеры. Не исключено, что контракт с США будет реализовываться Китаем на основе рыночном политики и нахождения равновесия.

Напомним, что первый пакет документов стороны подписали в начале января. В ближайшие два года власти Пекина увеличат закупку американских товаров и услуг на сумму в 200 миллиардов долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран.

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