США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Встреча прошла в Белом Доме.

В среду, 15 января, США и Китай подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Об этом сообщает ТАСС.

Свои подписи под документом поставили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Детали сделки пока не разглашаются.

По итогам встречи Трамп заявил, что сторону, вероятнее всего, утвердят все соглашения по итогам "второй" фазы. Переговоры по ней начнутся в "ближайшее время". Президент США назвал сделку "исторической" и заверил, что она обеспечит безопасность граждан США.

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