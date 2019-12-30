Компания Apple зарегистрировала новый MacBook в России

Предположительно, это будет 13-дюймовом MacBook Pro.

В базу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесли новое устройство Apple. Об этом сообщили "Вести".

Предположительно, это будет 13-дюймовом MacBook Pro, который планируют анонсировать весной. В Едином реестре нотификаций сказано, что это "портативный персональный компьютер торговой марки Apple модели A2289 с операционной системой macOS 10.15".

В ноябре 2019 года был представлен последний MacBook Pro 16. Он на момент презентации стоил $6,1 тыс. (почти 400 тыс. рублей).

Регистрация устройства в реестре ЕЭК означает, что новинка может быть представлена в России в ближайшие месяцы.

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Видео: Youtube/ Rozetked