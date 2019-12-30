Apple случайно сломала наушники AirPods Pro

После обновления прошивки у пользователей появились проблемы.

Компания Apple 16 декабря выпустила обновление программного обеспечения для новых наушников AirPods Pro. После этого пользователи стали жаловаться на работу наушников.

Прошивку версии 2B588 заменили версией 2C54, после обновления система шумоподавления стали работать в разы хуже, особенно плохо подавляются басовые частоты. Из-за этого при активации функции шумоподавления наушники не блокируют шум самолета или автобуса. Но при этом в новой версии прошивки улучшилось звучание и точность басов.

Сейчас данная прошивка не распространяется, специалисты пытаются исправить недочеты.

Названа дата выхода всех моделей iPhone с 5G.

Видео: YouTube/ Apple, Marques Brownlee