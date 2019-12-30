Названа дата выхода всех моделей iPhone с 5G

Эти смартфоны будут продаваться только в США, Великобритании, Японии, Канаде и Корее.

Инсайдер Минг-Чи Куо назвал дату выхода всех моделей iPhone с поддержкой 5G. Он заявил, что новейшие смартфоны появятся в продаже во второй половине 2020 года. Об этом пишет MacRumors.

Заявленные модели с mmWave будут продаваться на территории США, Великобритании, Японии, Канады и Кореи. Не исключено, что Apple отключит функцию 5G в тех странах, которые имеют малое покрытие новейшей сетью.

Эксперты, комментируя выход новинки, заявили, что iPhone 5G не будет пользоваться успехом у покупателей. И дело здесь не в популярности бренда Apple, а в том, что развитие сетей пятого поколения придется только на 2024 год.

Ранее мы писали, что в России подешевел iPhone 7.