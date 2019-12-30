В России подешевел iPhone 7

Стоимость iPhone 7 с 32-гигабайтным накопителем составляет 23 тысячи рублей.

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. Об это написали на портале Hi-Tech Mail.ru.

Стоимость iPhone 7 с 32-гигабайтным накопителем составляет 23 тысячи рублей. За 3 года цена упала примерно в три раза. В 2016 году стартовая цена девайса составляла 57 тысяч рублей.

Стоимость iPhone 7 со 128 гигабайтами памяти также снизилась: девайс можно приобрести по цене от 29 690 рублей. А уже iPhone 8 можно купить по цене от 31 700 рублей.

Ранее в сети опубликовали рендеры iPhone SE 2.

Видео: YouTube/ Apple User, Алло