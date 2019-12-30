В сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

В Сети опубликовали новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2. Гаджет считают преемником iPhone SE.
Смартфон презентуют в марте 2020 года. Помимо стандартных цветов в линейке представят жёлтый и красный смартфоны. При этом пользователи усомнились, что Apple оставит одинарную камеру. Они предполагают, что в компании её заменят несколькими модулями.
Стоимость iPhone SE 2 будет варьироваться от $400.
Ранее в сеть слили ролик с дизайном iPhone 12.
Фото: Twitter/ TechMate
Видео: YouTube/ Apple
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