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nastya960
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В сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

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Стоимость  iPhone SE 2 будет варьироваться от $400.

В Сети опубликовали новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2. Гаджет считают преемником iPhone SE.

Смартфон презентуют в марте 2020 года. Помимо стандартных цветов в линейке представят жёлтый и красный смартфоны. При этом пользователи усомнились, что Apple оставит одинарную камеру. Они предполагают, что в компании её заменят несколькими  модулями.

Стоимость  iPhone SE 2 будет варьироваться от $400.

Ранее в сеть слили ролик с дизайном iPhone 12.

Фото: Twitter/ TechMate
Видео: YouTube/ Apple

Теги: iphone
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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