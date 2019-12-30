В сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Стоимость iPhone SE 2 будет варьироваться от $400.

В Сети опубликовали новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2. Гаджет считают преемником iPhone SE.

Смартфон презентуют в марте 2020 года. Помимо стандартных цветов в линейке представят жёлтый и красный смартфоны. При этом пользователи усомнились, что Apple оставит одинарную камеру. Они предполагают, что в компании её заменят несколькими модулями.

Стоимость iPhone SE 2 будет варьироваться от $400.

Ранее в сеть слили ролик с дизайном iPhone 12.

Фото: Twitter/ TechMate

Видео: YouTube/ Apple