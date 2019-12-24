В сеть слили ролик с дизайном iPhone 12

Японцам удалось достать чертежи корпуса будущего iPhone. После этого образец был напечатан на 3D-принтере.

В сети показали дизайн iPhone и создали макет будущего смартфона Apple на основе утечек. Видео с прототипом опубликовал японский ресурс Macotakara.

Специалистам ресурса удалось достать чертежи корпуса будущего iPhone. После этого образец был напечатан на 3D-принтере. Эксперты отметили, что смартфон не будет слишком отличаться от предыдущей модели. Но округлые боковые рамки, используемые в дизайне iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.

Также может появиться магнитный коннектор, с котором можно взаимодействовать с помощью стилуса. В остальных деталях новый iPhone сохранит преемственность — вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.

Презентация нового iPhone должна состояться в сентябре 2020 года.

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Видео: YouTube/ Mac Otakara