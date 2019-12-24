В сеть слили ролик с дизайном iPhone 12

В сети показали дизайн iPhone и создали макет будущего смартфона Apple на основе утечек. Видео с прототипом опубликовал японский ресурс Macotakara.
Специалистам ресурса удалось достать чертежи корпуса будущего iPhone. После этого образец был напечатан на 3D-принтере. Эксперты отметили, что смартфон не будет слишком отличаться от предыдущей модели. Но округлые боковые рамки, используемые в дизайне iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.
Также может появиться магнитный коннектор, с котором можно взаимодействовать с помощью стилуса. В остальных деталях новый iPhone сохранит преемственность — вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.
Презентация нового iPhone должна состояться в сентябре 2020 года.
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Видео: YouTube/ Mac Otakara
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