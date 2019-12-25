WSJ узнал об угрозах Китая в адрес задержанных граждан США

По информации источников, официальные лица КНР несколько раз предупреждали Вашингтон по разным каналам связи, в том числе через посольство США в Пекине.

The Wall Street Journal узнал об угрозах Китая в адрес задержанных граждан США. Подобное отношение последовало после преследования китайских исследований

Собеседники газеты уточняют, что китайские власти всегда обращались к представителям администрации Белого дома "прямолинейно". Они просили США прекратить судебное преследование китайских исследователей. В противном случае "может оказаться, что американцы в Китае нарушают китайские законы". Такие предупреждения начали поступать еще летом. После этого, власти США предъявили китайцам несколько обвинений. По данным WSJ, этих исследователей подозревают в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Ранее мы сообщили, что Опубликовано видео захвата позиций в Карабахе.

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