На кадры попал момент, как азербайджанские подразделения при участии бронетехники прорываются на позиции противника.

Опубликовано видео захвата позиций в Карабахе. Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, на них запечатлено бегство армянского спецназа, оставившего свои позиции.

В воскресенье утром спецназовцы Вооруженных сил Армении начали отступление. Как сообщает оборонное ведомство, брошенные в окопы в качестве последней силы, они вынуждены были бежать. Когда именно было заснято видео не уточняется.

Также Минобороны Азербайджана уточнил, что боевые операции на Физулинском направлении фронта прошли успешно. Захвачена воинская часть ВС Армении вместе с боевой техникой, боеприпасами и оружием.

Ранее мы сообщили, что Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель