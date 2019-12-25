Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25

Ранее в Баку и Ереване объявили перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября).

Минобороны Азербайджан заявило об уничтожении армянского беспилотника Су-25. Об этом сообщает оборонное ведомство.

О происшествии стало известно в полдень, 18 октября. Тактический летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении попытался полетать в Горадизском направлении. Подразделения ПВО Азербайджана быстро обнаружили и уничтожили Су-25. Кроме того, обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Утром в воскресенье пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметил, что Азербайджан попытался начать наступление в южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ранее мы сообщили, что В Тегеране назвали снятие с Ирана оружейного эмбарго серьезным поражением для США.

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