Таможенники в Ленобласти пресекли контрабанду 25 кг сильнодействующего вещества

Стоимость партии на чёрном рынке оценивается свыше 7 млн рублей.

Таможенники Северо‑Западной оперативной и Хабаровской таможен сорвали канал поставки сильнодействующего вещества. Из незаконного оборота изъято 25 кг прегабалина, сообщила пресс-служба СЗТУ.

Оперативники вышли на след 23‑летнего гражданина России, который действовал в сговоре с неустановленными соучастниками. Схема была выстроена поэтапно: сначала контрабандисты доставили груз на Дальний Восток, а затем отправили его дальше — в Мурино (Ленинградская область). Чтобы скрыть запрещённое вещество, порошок расфасовали в пакеты из‑под корма для собак и переслали посылкой. Стоимость партии на чёрном рынке оценивается свыше 7 млн рублей.

Мужчину задержали прямо при получении отправления в пункте выдачи заказов. На допросе он подтвердил, что планировал продавать препарат по территории всей страны. Лабораторная экспертиза установила, что в пакетах находился синтетический сильнодействующий препарат — прегабалин.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды, совершенной организованной группой лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в порту Санкт-Петербурга в контейнерах с бананами нашли 820 кг кокаина.

Фото: пресс-служба СЗТУ