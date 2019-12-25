WSJ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века

Его предшественник не стал этого делать из-за боязни ухудшения отношений с Турцией.

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Напомним, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывался это сделать по причине того, что из-за этого могут ухудшиться отношения с Турцией. Речь идет о событиях, которые берут начало в 1915 году. Тогда состоялась депортация и массовые убийства армян в Османской империи. По данным историков, , были убиты более полутора миллиона представителей этой нации.

По данным издания, ранее в сенате США уже пытались призвать Джо Байдена признать геноцид армян в Османской империи. По их словам, в прошлом году Байден уже заявлял об этом, но тогда он не состоял в должности президента.

Отметим, что Турция не согласна с обвинением в геноциде армян. По версии властей страны, жертвами тех событий были также и турки. Страна настаивала на создании комиссии ученых для подробного изучения этого вопроса и дальнейшего разбирательства.

Ранее Байден назвал обвинительный вердикт по делу Флойда шагом вперед в борьбе с расизмом.

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