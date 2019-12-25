Байден назвал обвинительный вердикт по делу Флойда шагом вперед в борьбе с расизмом

Президент США прокомментировал решение суда присяжный в Миннеаполисе.

Американский президент Джо Байден назвал обвинительный вердикт по делу темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда шагом вперед в борьбе с системным расизмом. Такое заявление политик высказал во время пресс-конференции в Белом доме, в которой также приняла участие вице-премьер Камала Харрис.

Это было убийство среди бела дня, и оно сняло завесу для всего мира, который увидел этот системный расизм...Это может стать гигантским шагом вперед в деле установления справедливости. Но давайте также признаем, что такой вердикт также слишком редок. Джо Байден, президент США

Глава государства уверен в том, что большая часть сотрудников правоохранительных органов честно выполняет профессиональные обязанности и честно служат согражданам. Он призвал тех немногих, кто не соответствует стандартам полиции, привлекать к ответственности, как это произошло с Дереком Шовином.

В США экс-полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве Флойда.

Фото: Белый дом