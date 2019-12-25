В США экс-полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве Флойда

Суд присяжный вынес вердикт в отношении Дерека Шовина.

В США экс-полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего гражданина Джорджа Флойда в Миннеаполисе штата Миннесота. Суд присяжных признал Дерека Шовина виновным по всем пунктам, которые ему инкриминировало следствие. Бывший представитель закона получит приговор за непредумышленное убийство (второй и третьей степени), а также в причинении смерти по неосторожности второй степени. Такое заявление сделал судья Питер Кэхилл.

Для Дерешка Шовина максимальное наказание за убийство второй степени составляет 40 лет заключения. Напомним, что решение о виновности подсудимого присяжные приняли не сразу. В первый день они не смогли прийти к единогласному решению. Судья заметил, что вынесение приговора Шовину будет сделано через восемь недель. Сам экс-полицейский отреагировал на вынесение вердикта спокойно. До момента оглашения наказания он будет арестован.

Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание.

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