В США присяжные не смогли вынести вердикт по делу Флойда в первый день

Заседатели продолжат обсуждение 20 апреля.

В США присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве темнокожего гражданина Миннеаполиса Джорджа Флойда в первый день. Коллегия заседателей не смогла 19 апреля вынести вердикт по резонансному расследованию в отношении бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве задержанного.

Местные журналисты из Star Tribune рассказали, что присяжные прекратили начатое несколько часов назад обсуждение дела. Оно будет продолжено 20 апреля. Члены коллегии проведут ночь в отеле, а после решение должно быть принято единогласно. При этом ограничений по времени не предусмотрено.

Напомним, что судебные слушания по делу начались 8 марта. Обвиняется Дерек Шовин, который 25 мая 2020 года при задержании Джорджа Флойда применил удушающий прием. На следующий день его и троих коллег-полицейских уволили со службы. Если Шовина признают виновным, то ему грозит максимальное наказание до 40 лет в колонии.

В США эксперт заявил, что Флойд умер из-за проблем с сердцем, а не от удушения.

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