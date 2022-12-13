"Справедливая Россия" настаивает на введении смертной казни, заявил Миронов

Сергей Миронов считает, что это предложение будет одобрено большинством россиян.

"Справедливая Россия — За правду" намерена настаивать на введении на территории страны смертной казни для террористов и педофилов. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал председатель политического движения Сергей Миронов. Депутат пояснил, что на этот пункте его коллеги будут настаивать. Согласно сведениям, полученным социальными опросами, порядка 70 процентов граждан РФ поддержат возвращение такой меры наказания.

Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу… Сергей Миронов, политик ГД

Парламентарий добавил, что из-за несовершенства отечественной судебной системы необходимо, чтобы подобные приговоры приводились в исполнение только после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом при коллегии присяжных.

Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости