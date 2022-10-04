Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

Политик рассказал, что государство должно обеспечить мобилизованных граждан экипировкой, обувью и средствами защиты.

Российский парламентарий, лидер политического движения "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган по государственному оборонному заказу. Подобное заявление депутат сделал в ходе брифинга в преддверии пленарного заседания Государственной Думы от 4 октября.

Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа. Сергей Миронов, депутат Госдумы России

Политик уверен в том, что государство обязано соответствующим образом оснастить граждан, которые были призваны в ходе частичной мобилизации для защиты территории и суверенитета. Сергей Миронов добавил, что если гражданин РФ готов исполнить свой долг перед страной, то и государство должно отвечать ему тем же. Речь идет о том, чтобы военнослужащего обули, одели по форме, выдали средства защиты и экипировку.

Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu