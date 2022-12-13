В Петербурге возросло число судебных дел с присяжными

Компетенция присяжных насчитывает около десятка преступлений различной степени тяжести: около 50% из них встречается в реальности крайне редко.

В районных судах Северной столицы возросло количество дел, которые рассматриваются в присутствии коллегий. По данным издания "Деловой Петербург", их число выросло с 2-4 в прошлом году до 7-ми в начале 2023-его.

Отметим, что суд присяжных на уровне района был внедрён в 2018 году. За это время в таком формате было рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 23 человек. Компетенция присяжных насчитывает около десятка преступлений различной степени тяжести: около 50% из них встречается в реальности крайне редко (например, ст. 357 УК РФ за геноцид).

В течение 2022 года присяжные участвовали в рассмотрении рассмотрели семи уголовных дел в отношении восьми обвиняемых. По данным объединенной пресс-службы судов, показатель стал рекордным с момента введения присяжных в районных судах.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный проиграл дело по Конюшенному ведомству.

Фото: Piter.TV