Вучич назвал незаконное прослушивание его разговоров попыткой госпереворота

МВД Сербии: на президента готовилось покушение.

Президент Сербии Александр Вучич назвал незаконное прослушивание его переговоров попыткой государственного переворота. Политик напомнил, что также прослушивались телефонные разговоры членов его семьи. Ситуацию спикер прокомментировал в эфире местного телеканала TV Happy.

Это была несомненная попытка госпереворота. Они не имели права прослушивать президента республики. Вероятно, расследование уже завершено...Это частично правоохранительные органы, частично правительственные структуры, а частично иностранный фактор. Не забывайте про этот третий фактор. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что в начале марта 2021 года пресс-служба МВД выявила факты незаконной прослушки президента Сербии. В ходе следствия они были доказаны. В общей сложности задокументировано 572 факта прослушки. Сейчас расшифровки разговоров переданы в прокуратуру. Также правоохранительные органы опубликовали сведения о том, что на Вучича 27 января готовилось покушение. Трагедия должна была произойти во время открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Глава МВД выдвинул предположение, что преступники находятся в сговоре с представителями полиции. Ведется уголовное дело.

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Фото: YouTube/Александар Вучић