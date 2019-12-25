Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины "Спутник V"

К концу 2021 года Сербия должна получить инфраструктуру для производства вакцины.

Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах страны произвести 20 миллионов доз вакцины "Спутник V". Заявление он сделал в эфире канала TV Pink.

По его словам, борьба с пандемией коронавируса продолжается и в течение пяти лет это будет одной из приоритетных тем в работе властей.

Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Александар Вучич, президент Сербии

Он отметил, что к концу 2021 года Сербия должна получить инфраструктуру для производства вакцины. Глава государства подчеркнул, что из 20 миллионов только пять или шесть нужны для внутреннего пользования — остальные можно будет продавать в регионе.

Ранее в Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V".

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