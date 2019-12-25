Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины "Спутник V"

Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах страны произвести 20 миллионов доз вакцины "Спутник V". Заявление он сделал в эфире канала TV Pink.
По его словам, борьба с пандемией коронавируса продолжается и в течение пяти лет это будет одной из приоритетных тем в работе властей.
Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины.
Александар Вучич, президент Сербии
Он отметил, что к концу 2021 года Сербия должна получить инфраструктуру для производства вакцины. Глава государства подчеркнул, что из 20 миллионов только пять или шесть нужны для внутреннего пользования — остальные можно будет продавать в регионе.
Ранее в Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V".
Фото: pixabay.com
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