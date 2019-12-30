Новая "вторичка" в Петербурге стала дороже новостроек

За год средняя цена на рынке вторичного жилья выросла на 13%.

С начала 2019 года средняя цена на петербургском рынке вторичного жилья выросла на 13%: в декабре стоимость одного квадратного метра остановилась на отметке почти в 115 тысяч рублей. Об этом сообщила 27 января "Фонтанка" со ссылкой на консалтинговый центр "Петербургская недвижимость". В пригороде подорожание оказалось на 4,4% выше, однако средняя цена за квадратный метр осталась ниже городской примерно на 27 тысяч рублей.

Отмечается, что в то же время жилье бизнес-класса повысило стоимость на 9%, а недвижимость комфорт-класса – на 11%. Повышение средней цены зависит от удорожания квартир в домах, возведенных не более десятка лет назад. Таких предложений по городу сейчас чуть меньше половины от общей доли, в пригороде – более 50%. Повышение цен на вторичном рынке влечет за собой рост цен и на первичном рынке тоже, однако на жилье в старых, давно построенных домах, цены не растут так активно, поскольку подобное жилье не востребовано у инвесторов.

Ранее мы рассказывали, что Петербург вошел в пятёрку городов мира по росту цен на жилье.

Фото: Piter.TV