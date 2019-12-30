Петербург вошел в пятерку городов мира по росту цен на жилье

Тройку лидеров заняли Будапешт и два китайских мегаполиса.

В 2019 году две российские столицы, Москва и Петербург, заметно поднялись в мировом рейтинге роста цен на жилую недвижимость. Соответствующие данные за третий квартал ушедшего года в сравнении с тем же периодом 2018-го опубликовал исследовательский отдел британской компании Knight Frank.

Эксперты снова сравнили стоимость жилья в 150 городах и выяснили, что Петербург вошел в топ-пять городов, отличившихся высоким темпом роста цен на недвижимость, а Москва оказалась на 11-й строчке. По данным на второй квартал прошлого года Петербург занимал шестую строчку рейтинга, а Москва аж 77-ю. За год рост цен в Северной столице зафиксировался на отметке в 14,2%, в Москве – 10%.



Лидером рейтинга оказался Будапешт с 24,1% роста стоимости жилой площади, обогнав после второго квартала китайский Сиань. Сам Сиань опустился на второе место с 15,9%, третье занял его сосед по стране Ухань с разницей ровно в 1%.





Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье на 15-20%.

Фото: Piter.tv; скрин knightfrank.com