Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье на 15-20%

Аналитики связывают повышение стоимости на недвижимость с переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ставок по ипотеке.

В 2020 году цены на жилье в России вырастут на 10-15%. Аналитики связывают повышение стоимости на недвижимость с переходом на эскроу-счета, снижением объемов предложения и ставок по ипотеке. Об этом сообщили "Известия".

За 2019 года новое жилье в среднем подорожало на 30% и стало стоить 68 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичное жилье на 5% увеличилось в цене – до 45 тысяч рублей. Это также связано с переходом на эскроу-учета и повышением ставки НДС до 20%.

По мнению аналитиков, к концу 2020 года почти половину строящегося жилья переведут на эскроу-счета. Это и станет причиной снижения строительства новых домов и ростом цен на них.

Простыми словами, эскроу-счёт – это счёт, куда покупатель кладет деньги, а продавец их снимает, но после выполнения всех оговоренных заранее условий. Открывается счёт на срок до пяти лет.

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