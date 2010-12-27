Покупать или подождать? Стоит ли приобретать недвижимость по новогодним скидкам

В Петербурге начался ажиотажный спрос на квартиры по новогодним акциям. Piter.TV поговорил с застройщиком, риэлтором и маркетологом, чтобы узнать, выгодно ли покупать недвижимость в преддверии Нового года или стоит подождать?

Скидки перед Новым годом – миф или реальность?

"Спрос рождает предложение" – именно таким правилом пользуются и застройщики, и агенты по недвижимости. Они, видя, что люди активно тратят деньги перед Новым годом, стараются сделать "самое вкусное предложение". Скидки, действительно, есть, от 100 тысяч и до нескольких миллионов. Однако, как показывает практика, застройщики предлагают скидку в комплексах комфорт или бизнес-класса. Получить её в домах эконом-класса будет гораздо сложнее. Почему? На этот вопрос подробно ответили наши эксперты.

Пресс-служба "Группы ЛСР":

Конец года – один из самых активных периодов на рынке недвижимости. Многие клиенты хотят закрыть "квартирный вопрос" до конца года, поэтому застройщики, в том числе и "Группа ЛСР", запускают различные акции. Скидка может быть как на квадратный метр, так и на квартиру целиком. Например, в декабре при покупке квартиры от ЛСР наш клиент может получить скидку до 345 000 рублей в комплексах комфорт-класса, до 290 000 рублей – при покупке квартиры в комплексе бизнес-класса и до 3 млн рублей – при приобретении элитной квартиры. Зачастую такие акции суммируются с постоянно действующими скидками (например, для иногородних или за повторную покупку), поэтому приобретение квартиры становится выгоднее.

Елена Безбородова, руководитель направления агентских продаж "Фонда новостроек":

Суть заключается в чём: не имеет смысла ждать эти скидки предновогодние и откладывать покупку на полмесяца или месяц. Связано это с тем, что рост цен, обоснованный ходом строительства никто не отменял и та квартира, которая месяц назад стоила на 100-150 тысяч дешевле, через месяц вырастет в цене на эти же деньги. Те скидки, которые запускаются, они имеют место быть, как правило, это 50-100 тысяч рублей. Таким образом, получается, что цена на квартиру повышается больше, чем сам размер скидки. Поэтому отлагательства совершенно невыгодны с точки зрения экономики.

Александр Баженов, руководитель маркетингового агентства "Отдел Х":

Насчет новогодних скидок – миф это или реальность, всё зависит от жилого комплекса. Я бы не сказал, что это миф, можно получить довольно выгодные условия. Кто-то может дать паркинг или скидку на него, предложить ремонт. Застройщику перед Новым годом объективно выгодно предложить лучшие условия для людей, потому что он понимает, что перед Новым годом люди тратят деньги, и кто выиграет войну за бюджет, тот эти деньги и получит. Поэтому дать вкусное предложение, но проиграть немножко в цене иногда может быть адекватным решением. Поэтому, я считаю, что эти скидки реальны, но всё зависит от жилого комплекса. Какой-то ЖК может сыграть на интересе людей, сказать про какую-то скидку, которой по факту нет. То есть, в целом про весь рынок сказать очень сложно, это всё очень частные случаи, кто-то даёт реальную скидку, кто-то высасывает акцию из пальца.

Когда лучше покупать квартиру? Из чего складывается стоимость недвижимости?

Цены на квартиры растут вместе со стадией строительства, так было всегда. Зачастую к окончанию строительства цена увеличивается примерно на 15-30%. Поэтому в данном вопросе человек должен сам для себя решить, готов он ждать окончания строительства и заплатить меньшую цену или хочет въехать в собственное жильё как можно скорее, но потратить при этом больше.

Пресс-служба "Группы ЛСР":

Изменения цен зависит от спроса на квартиры в конкретных комплексах и стадии строительства. Стандартная практика, что в строящихся объектах цена квадратного метра растет вместе со стройготовностью. Как правило, с момента запуска продаж в самом начале строительства и ближе к этапу возведения дома под крышу стоимость квартир может увеличиваться примерно на 15-30%.

Елена Безбородова, руководитель направления агентских продаж "Фонда новостроек":

Что касается цен на недвижимость, то строительство идёт, цены на дом растут, а те новые объекты, которые будут выходить по более низким ценам, так как у них нулевой цикл либо начальный этап строительства, то они по срокам сдачи будут значительно дальше. То есть если человек готов сдвигать сроки заселения в свою квартиру, то целесообразно подождать новые объекты или корпуса в жилом комплексе. Если стоит задача, как можно скорее въехать в своё жилье, то действовать нужно здесь и сейчас. На данный момент покупка выгодна тем, что банки снизили свои ставки на ипотеку. И сейчас действуют очень выгодные условия для приобретения жилья.

Александр Баженов, руководитель маркетингового агентства "Отдел Х":

Чем больше я работаю с застройщиками, тем больше понимаю, что это бизнес, ничем не отличающийся от других рынков. В принципе, всё то же самое, только у них продукт другой – квартиры. И в каждую квартиру заложена некая стоимость, в эту стоимость входит строительство, обслуживание, офис и так далее. Каждая квартира имеет себестоимость, сверх каждой квартиры есть некий заработок. Так вот, чем дешевле комплекс, если это эконом, то тем больнее застройщикам отрывать от этой суммы скидку. Чем дороже этот комплекс, тем больше скидку они могут дать. Потому что в дорогих жилых комплексах заложено процентов 70 стоимости сверху. Поэтому они могут дать скидку 5% и так далее, но делают это редко. Чаще всего делают это с помощью какой-то добавочной услуги. Например, предоставляют либо бесплатно ремонт, либо ремонт со скидкой. Что это позволяет сделать застройщику? Он может найти подрядную организацию, которая сделает ремонт во всём доме и стоимость для застройщика будет в разы ниже, чем частное лицо обратится к тем же ремонтникам. Поэтому застройщик может сказать так: мы делает скидку 50% на ремонт. По факту – застройщик за этот ремонт заплатит чуть-чуть или вообще ничего не заплатит. Частник отдаст за ремонт миллион, застройщик отдаст полмиллиона или меньше, в зависимости от площади квартиры, дороговизны ремонта и так далее. Есть, конечно, жилые комплексы, которые могут оторвать от себя скидку, но это, скорее всего, в жилых комплексах, которые очень тяжело продаются или у которых завышенная стоимость. Тогда застройщики начинают допинговать на рынке и давать скидки. То есть, если застройщик даёт скидку, то эта скидка уже заранее была запланирована, либо он допингует, чтобы продать свои квартиры.

Прогноз: насколько вырастут цены на квартиры в начале 2020 года? Связано ли повышение с переходом на эскроу-счета?

При совершении крупных сделок, например, при покупке квартиры, каждый опасается за свои деньги, за честность продавца или компании-застройщика. Случаи, когда люди теряют средства и не становятся собственниками недвижимости, время от времени случаются. Чтобы этого избежать, в России в сфере недвижимости ввели эскроу-счета. Простыми словами, эскроу-счёт – это счёт, куда покупатель кладет деньги, а продавец их снимает, но после выполнения всех оговоренных заранее условий. Открывается счёт на срок до пяти лет. При этом банк отвечает за сохранность средств и честность выполнения всех обязательств. Многие потенциальные покупатели считают, что введение эксроу-счетов может серьезно повлиять на рынок недвижимости, однако эксперты призывают не переоценивать эту угрозу.

Пресс-служба "Группы ЛСР":

Что касается рыночной обстановки, то резких потрясений ждать не стоит. Стоимость жилья, скорее всего, подрастет в пределах инфляции в обозримом будущем. Конечно, не у всех застройщиков цены будут одинаковые. Многое зависит от того, насколько популярен тот или иной проект у потребителей, по каким правилам реализуется и т.д. Крупным компаниям гораздо проще адаптироваться ко всем изменениям, а, значит, и предложить хорошие условия своим клиентам.

Елена Безбородова, руководитель направления агентских продаж "Фонда новостроек":

В январе 2020 года цены должны подняться незначительно, потому что перед Новым годом достаточно высокий спрос на жилье, и некая передышка наступает на рынке недвижимости в январе. Начиная с февраля прослеживается рост цен, но это связано с ходом строительства. Что касается сезонности, то рост цен приходится на конец зимы-начало весны и осенний период. Летом цены растут не активно. Связано ли повышение с переходом на эскроу-счета? Да, был бум на рынке, он активно прослеживался в мае-июне, когда застройщики поднимали цены, обосновывая это переходом на эскроу-счета. В итоге большинство остались на договоре долевого строительства. Те, кто перешёл на эскроу, также повысили цены, потому что у них началось финансово-проектное финансирование. Поэтому за последние 6-8 месяцев цены выросли на 20-25%.

Резюмируем, купить квартиру по привлекательной цене перед Новым годом вполне реально. Но получить интересное предложение можно и в другие сезоны, например, в январе-феврале (период застоя) или летом, когда цены практически не растут. Изменения цен почти у всех застройщиков зависят от спроса на квартиры в конкретных комплексах и стадии строительства. Скидки легче дают те, кто строит элитные жилые комплексы, потому что застройщики закладывают 70% стоимости сверху. При этом, никто не хочет отрывать от себя реальные деньги, в качестве послабления покупателям предлагают паркинг, ремонт с 50% скидкой или совсем бесплатно. Однако, есть опасность наткнуться и на недобросовестных продавцов квартир, которые просто создают видимость выгоды. Поэтому перед покупкой недвижимости перед Новым годом стоит взвесить ещё раз все "за" и "против".

В Петербурге стоимость вторичного жилья достигла исторического рекорда.

Фото: Piter.tv